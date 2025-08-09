1㎏에 4200만원…'신의 커피' 파나마 게이샤

고지대 농장서 수확, 독특한 풍미 인기

UAE 줄리스 커피 사상 최고가 낙찰

'신의 커피'로 불리는 파나마산 게이샤(Geisha) 커피 원두가 국제 경매에서 사상 최고가에 낙찰됐다.

연합뉴스는 8일(현지시간) 파나마 관광청(ATP)의 발표를 인용해 보도했다. 파나마 치리키주 보케테에 위치한 라 에스메랄다 농장은 전날 열린 '더 베스트 오브 파나마' 커피 경매에 워시드 게이샤 커피를 출품했고, 이는 1㎏당 3만204달러(약 4200만원)에 낙찰됐다.

이는 지난해 세워진 최고가(1만103달러)의 세 배에 달하는 금액이다. 낙찰자는 아랍에미리트(UAE) 두바이에 본사를 둔 '줄리스 커피'다.

파나마산 게이샤 커피 원두가 국제 경매에서 사상 최고가에 낙찰됐다.

게이샤 커피는 특유의 꽃향기와 과일향, 부드러운 바디감으로 전 세계 커피 애호가들 사이에서 사랑받고 있다. 이 가운데 파나마 게이샤는 1930년 리차드 웨일리가 에티오피아 게이샤숲에서 발견한 커피 품종이다. 에티오피아에서 시작한 게이샤 커피는 코스타리카를 거쳐, 1960년도 파나마 보케테 농업 사절단을 통해 라 에스메랄다 농장으로 전달됐다.

카냐스베르데스, 엘벨로, 하라미요 세 지역에서 원두를 재배하고 있는 라 에스메랄다는 커피 업계에서 게이샤 품종의 명가로 알려졌다. 이번에 최고가를 기록한 게이샤 커피는 해발 1650~1900ｍ 고지대의 엘벨로 농장에서 수확됐다. 고도와 기후가 만들어내는 독특한 향미가 높은 평가를 받았다.

라 에스메랄다 농장은 인스타그램을 통해 "이번 경매에서 모든 세계 기록을 압도적으로 넘어섰다"며 "출품한 50개 로트 중 30개 로트가 1㎏당 1000달러를 초과했다"고 전했다.

한편 이번 경매에는 한국, 미국, 중국, 일본, 프랑스, 독일, 스위스, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국 등 전 세계 바이어들이 참여해 치열한 경쟁을 벌였다.





최승우 기자



