농협전남검사국, 폭염 속 안전점검으로 중대재해 예방

경영책임자·현장점검

사전 예방 중요성 강조

전남검사국이 최근 영암사료공장에서 진행한 중대재해 예방 현장 점검 모습. 전남농협 제공

농협중앙회 조합감사위원회 전남검사국은 8일 영암축산농협 섬유질사료공장에서 경영책임자와 같이 중대재해처벌법 준수를 위한 사업장 현장 안전점검을 실시했다.

이번 점검은 최근 지속되는 폭염으로 온열질환과 사업장 밀폐공간에서의 안전사고를 예방하기 위해 현장 근로자·종사 직원들의 작업방식 등을 살펴보고, 안전의식 제고를 위한 안전교육과 현장 위험요인을 체크, 현장감독자가 근로자의 안전 확보를 위해 보다 적극적으로 점검·관리하도록 유도하기 위해 이뤄졌다.

대다수 사고원인이 개인보호구(안전모, 안전화) 미착용, 안전장치(작업발판, 안전난간) 구조물의 불안정한 설치, 부주의 등 사업주와 근로자의 안전의식 결여로 발생하는 만큼 수시 안전점검만이 사고예방의 최선이다.

편지형 전남검사국 국장은"중대재해는 사후 대처가 아닌 사전예방이 핵심"이라며"작은 방심이 재해사고로 이어질 수 있는 만큼, 근로자뿐만 아니라 협력 종사자, 고객 모두가 안전하게 농·축협 시설물을 이용할 수 있도록 사업장에서 발생할 수 있는 각종 사고 위험요인을 지속 점검하고 개선하는 것이 중요하다"고 강조했다.





