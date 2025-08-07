본문 바로가기
법원, 12일 김건희 구속영장 심사…尹부부 동시구속 되나

입력2025.08.07 17:08

12일 오전 10시10분 구속 심사
구속여부 이르면 당일 늦은 오후 나올 듯

자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 김건희 여사에 관한 구속 심사가 내주 열린다. 김 여사에 대한 구속영장이 발부될 경우 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 최초의 사례가 된다.

7일 법조계에 따르면 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오는 12일 오전 10시10분 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 김 여사에 관한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.


김건희 특별검사팀은 김 여사에 대한 첫 소환조사를 한 지 하루 만인 이날 구속영장을 청구했다. 구속영장에 적시된 혐의는 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 3가지다.

특검팀은 김 여사가 대부분의 혐의를 부인하고 있는 만큼 증거인멸 우려가 크다는 취지 주장을 펼칠 것으로 보인다. 김 여사 측은 "특검의 무리한 기소"라는 입장이다. 또 특검팀의 소환 조사에 응했으며, 범죄 사실이 성립하지 않는다고 반박할 것으로 전망된다.


윤석열 전 대통령이 지난달 10일 내란 특검팀에 재구속돼 서울구치소에 수용돼있는 만큼, 김 여사에 대한 구속이 이뤄질 경우 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 될 전망이다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

