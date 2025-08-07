포항시, 차세대 글로벌 인재 키운다… K-배터리 청소년 아카데미 개최

전국 청소년 대상, 포항 배터리 생태계·인프라 직접 체험 기회 제공



이 시장, “미래 배터리 인재 성장 지원, 세계 최고 배터리 도시 도약”

국내 최고의 배터리 생태계를 갖춘 포항시가 7일부터 8일까지 이틀간 포스코 국제관에서 동아일보·채널A와 '2025 K-배터리 청소년 아카데미'를 개최했다.

7일부터 8일까지 포스코 국제관에서 개최된 ‘2025 K-배터리 청소년 아카데미’에서 환영사를 하고 있는 이강덕 포항시장. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해로 2회째를 맞는 이번 아카데미는 미래 이차전지 산업을 이끌어갈 청소년들에게 첨단 배터리 기술에 대한 이해를 높이고 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

지난해 중·고등학생 위주였던 참가 대상을 초등학교 5학년 이상으로 확대하고 종이 교재 대신 태블릿PC와 AI 프로그램을 활용하는 디지털 교육환경을 도입해 주목받았다.

이날 개회식에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 김정훈 동아일보 상무 등 주요 인사와 전국 각지의 청소년·학부모 등 100여명이 참석했다.

이번 아카데미는 ▲배터리 기초 개념 강의 ▲이차전지 원리·소재 전문가 강연 ▲포항가속기연구소 견학 ▲배터리 선풍기 키트 실습 등 이론과 체험이 결합된 프로그램으로 진행됐다.

홍지현 포스텍 교수의 '이차전지 원리와 차세대 전극 소재' 주제 강연과 김소연 동아사이언스 기자의 '쉽게 이해하는 이차전지 원리' 주제 강연에 이어 참가자들은 연구소 현장을 둘러보고, 직접 배터리로 작동하는 선풍기를 제작하며 충·방전 원리를 쉽게 이해했다.

동아사이언스와 미래에셋증권 전문가 강의로 배터리 산업과 글로벌 경쟁, 인공지능 연계 등 다양한 내용을 온라인 아카데미로 미리 학습한 뒤 오프라인 행사에 참여할 수 있도록 해 참가 학생들의 원활한 이해를 도왔다.

시는 이번 아카데미로 전국 청소년에게 포항의 세계적 수준 배터리 생태계와 인프라를 체험할 기회를 제공하고, 글로벌 시장을 이끌 인재 양성의 기반을 다질 계획이다.

포스텍, 가속기연구소, RIST, 이차전지종합관리센터 등 주요 연구기관과 실증 인프라가 밀집해 있어 이차전지 분야의 연구개발을 뒷받침할 풍부한 기반과 전문 인력을 갖추고 있으며 4개 대학과 마이스터고, 특성화고 등을 통해 매년 우수한 인재가 꾸준히 배출되고 있어 차세대 이차전지 기술개발과 산업 인력 양성에 최적의 조건을 갖춘 도시로 평가받는다.

이강덕 시장은 "미래 첨단 산업을 선도하려면 청소년 시기부터 과학기술에 대한 관심과 이해를 높이는 것이 중요"하다며 "이번 아카데미로 포항이 보유한 기술력, 첨단 인프라를 직접 경험한 청소년들이 미래 글로벌 이차전지 산업을 이끌어가는 주역으로 성장하길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>