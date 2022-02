정부, 이번주 '對러 수출통제' 구체화…"美 고위층 연쇄 접촉"

[아시아경제 세종=이준형 기자] 정부가 이번주 미국과 대(對)러시아 수출통제 관련 협의를 본격화한다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 28일 서울 한국종합무역센터에서 열린 '전문무역상사 긴급 간담회'에서 이같이 밝혔다. 여 본부장은 이날 간담회에서 "지난주 발표된 미국의 대러 수출통제와 관련해 이번주 중 미국과 협의를 집중 추진할 계획"이라며 "미 정부 고위층을 직접 연쇄 접촉할 것"이라고 말했다. 또 산업부는 이번주 중으로 미 상무부 산업안보국(BIS)과 국장급 협의를 실시한다.

이날 간담회는 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 수출입 기업 애로사항을 긴급 점검하기 위해 마련됐다. 간담회에 참석한 전문 무역상사는 원자재 대체재 등을 확보하고 있지만 사태 악화시 공급망 및 물류 차질 등이 불가피하다고 밝혔다. 포스코인터내셔널 관계자는 "현재 우크라이나 곡물 터미널 피해는 없는 것으로 확인됐다"면서 "다만 우크라이나와 러시아 모두 신규 구매와 판매 계약이 잠정 중단됐다"고 말했다.

산업부는 미국 정부와의 협의를 통해 국내 기업 피해를 최소화하겠다는 입장이다. 또 코트라(KOTRA)와 한국무역협회가 최근 잇따라 개설한 기업 애로 전담창구를 통해 정보 공유, 물류·거래 차질 해소, 법률 컨설팅 등 지원을 강화할 계획이다. 산업부는 지난 24일 본격 가동한 전략물자관리원 내 '러시아 데스크'를 통해서도 수출입기업 애로사항을 접수하고 있다.

여 본부장은 "우크라이나 전황이 예측 불가능하므로 긴장감을 늦추지 말고 비상 대응체제를 유지해달라"면서 "기업들이 우려하고 있는 대러시아 수출통제 동참도 현재 미국 측과 긴밀히 협의 중이며 신속히 마무리한 후 기업에 대한 정보 제공, 애로 해소에 주력할 것"이라고 말했다. 여 본부장은 "산업부 내 '무역안보반'을 본격 가동해 일일 점검체계를 갖추고 있다"면서 "한 치의 애로사항도 놓치지 않도록 가용한 정책수단을 총동원할 것"이라고 덧붙였다.

