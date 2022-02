경북 구미시, 미디어영상문화 도시 구축 … 영상미디어센터 25일 착공

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 25일 디지털시대 미디어 영상문화를 이끌어갈 구미영상미디어센터 착공식을 했다.

‘구미영상미디어센터’는 도비 20억8000만원, 시비 11억2000만원 등 총 32억의 예산을 투입해 연면적 772.49㎡ 2층 규모 건물로 라디오 스튜디오, 1인 미디어실, 상영관이 조성될 예정이다.

센터가 개관되면 미디어 리터러시 교육, 장비 대여, 체험 프로그램 등을 통해 팟캐스트와 1인 미디어 등 뉴미디어를 쉽게 활용할 수 있다.

관내 초·중·고·대학교, 청년단체와의 네트워크 형성을 통해 청년과 청소년들이 이용할 수 있는 거점 공간으로 활용될 예정이다.

구미영상미디어센터는 올해 12월 준공 예정으로 시범 운영 기간을 거쳐 내년 상반기 개관 예정이다.

장세용 구미시장은 “음악, 농업, 스포츠 등 다양한 분야와 결합한 독창적인 콘텐츠 제작을 활성화하고 경제 활성화에도 기여할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr