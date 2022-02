공영홈쇼핑, ‘모바일 온누리상품권 결제 시스템’ 도입

온누리상품권 10% 할인 가격 구매, 전통시장 상품 구매 시 10% 추가 적립

[아시아경제 곽민재 기자] 공영홈쇼핑은 상공인 상품의 판매를 촉진하는 ‘모바일 온누리상품권 결제 시스템’을 도입하고 ‘전통시장 전문관’을 새단장 했다고 23일 밝혔다.

전통시장 전문관에서 사용 가능한 모바일 온누리상품권은 제로페이 기반 결제 앱(비플제로페이, 체크페이, 페이코, 농협은행 등)에서 10% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 구매한 온누리상품권은 공영홈쇼핑 모바일 웹과 앱 등을 통해 모두 사용 가능하다. 전통시장 상품은 별도 아이콘으로 표시된다. 이달 28일까지 모바일 온누리상품권으로 전통시장 상품 구매 시 10% 추가 적립이 가능하다.

공영홈쇼핑은 온라인과 모바일 구매에 익숙지 않은 고객의 구매편의를 위해 ‘간편 로그인’ 계정을 확대하고 ‘본인인증 절차’를 간소화 시켰다. 각종 화면구성과 디자인, 검색기능도 개선했다. 별도 할인, 페이백, 추첨행사 등 다양한 혜택도 제공할 예정이다.

전통시장 전문관도 대폭 확대 운영될 계획이다. 지난해 700여개 상품이 판매되었지만 올해는 4000개까지 늘어난다. 소상공인 밀키트 지원정책과 연계해 모바일 상시 판매가 가능한 상품을 중심으로 입점을 지원할 예정이다.

