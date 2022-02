윤미향, 이재명 후보 지지 선언…“위안부 문제 해결할 사람”

[아시아경제 임춘한 기자] 국회의원직 제명 위기에 처한 윤미향 무소속 의원이 이재명 더불어민주당 대선 후보 지지를 선언했다.

윤 의원은 지난 18일 페이스북에 "윤미향과 함께하는 이 후보 지지 선언 챌린지를 시작한다"고 밝혔다. 그러면서 "아픈 역사를 딛고 새로운 희망을 열어 줄 사람, 전쟁이 아닌 평화와 통일을 열어갈 사람, 국민을 보호하며 인권외교를 펼칠 사람, 일본군 위안부 문제를 해결하고, 전쟁과 여성 폭력이 없는 세상을 위해 힘써줄 사람 바로 이 후보"라고 적었다.

황규환 국민의힘 선대본부 대변인은 논평에서 "이 후보가 위안부 문제 해결의 적임자라는 윤 의원의 지지 이유도 어이없거니와, 이미 검찰 수사를 통해 숱한 비위가 드러난 윤 의원이 위안부 문제 해결을 입에 올릴 자격이나 있는가"라고 비판했다.

윤 의원은 한국정신대문제대책협의회(정대협) 대표 재임 중 정대협 기부금과 단체 자금을 유용했다는 의혹을 받고 있다. 지난해 9월 국민의힘 주도로 징계안이 발의됐다. 국회 윤리특별위원회는 지난 14일 소위원회를 구성, 윤 의원 등에 대한 징계안을 회부했다. 윤리특위 전체회의에서 과반수 동의로 제명안이 의결되면 본회의 표결을 거쳐야 한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr