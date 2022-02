현대건설 기술교육원, 2022년 상반기 교육생 모집

스마트건설관리, 에너지설계 및 시공관리 등 총 5개 학과에 149명 모집

교육비 전액 무료, 수료자에게는 현대건설 등 국내외 건설업계 취업 알선

국내 건설업계 유일 건설전문 인력양성기관… 현장 밀착형 인재 육성

현대건설 기술교육원이 2022년 상반기 교육생을 모집 중이다.

16일 현대건설에 따르면 기술교육원은 내달 13일까지 플랜트전기, 건설장비실무, 에너지설계 및 시공관리, 스마트건설관리, 건설공정공사관리 등 총 5개 학과에서 149명을 모집한다. 교육비는 전 과정 무료이다.

이 중 플랜트전기, 건설장비실무, 에너지설계 및 시공관리, 스마트건설관리 등 4개 학과는 2022년 3월부터 2022년 8월까지 진행되는 5개월 과정이고, 건설공정공사관리는 2022년 10월까지의 7개월 과정이다.

지원대상은 국민내일배움카드 발급이 가능한 고졸이상 취업희망자로 나이와 성별에 제한이 없다, 단, 대학(교) 재학생일 경우 교육 종료 시까지 대학(교) 졸업이 가능해야 한다.

교육을 이수한 수료자에게는 현대건설, 현대엔지니어링 등 동종업계 건설사 및 협력업체 국내외 현장에 취업을 알선해준다. 안전·보건·품질 관련 자격증을 보유한 수료자에게는 현대건설이 시공 중인 건설공사 현장에 우선 채용의 기회도 부여된다.

한편, 현대건설 기술교육원은 1977년 개원 이후 현재까지 약 3만 8000여 명의 건설인력을 배출해 왔다. 코로나19로 상황에서도 2020년 수료생 중 438명이 현대건설 등 동종업계 건설사 및 협력업체에 취업하는 등 87%의 높은 취업률을 기록했다.

