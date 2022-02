스마트 의료시대 열린다! … 부산 에코델타시티 스마트 빌리지에 웰니스센터 개관

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 고신대학교복음병원은 14일 부산 EDC(에코델타시티)에 웰니스 센터를 열었다.

개소식에는 오경승 고신대 복음병원장과, 이상종 에코델타 사업단장, 노기태 부산 강서구청장, 박한 비바이노베이션 대표이사, 이서연 서우 대표 등이 참석했다. 개소식에서는 웰니스센터 소개와 함께 비대면 진료 시연을 진행했다.

부산 EDC 웰니스 센터는 한국 수자원공사가 주관한 ‘부산 에코 델타 스마트빌리지 민간기업 혁신기술’ 사업이다.

센터는 스마트 빌리지 입주민 건강관리를 맡은 리빙랩 개념의 건강관리센터로 지난해 12월 31일 준공됐다.

‘스마트빌리지’는 부산 국가시범 도시 내에 조성된 단독주택 단지 56세대에 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 융합기술을 접목한 다양한 스마트서비스를 주민이 직접 체험할 수 있는 공간으로 구성했다.

입주민은 5년간 관리비만 부담하고 무상으로 거주하며 단지 내 적용된 혁신기술의 체험과 개선을 위한 리빙랩 프로그램에 참여한다.

리빙랩(Living Lab)이란 시민이 실제로 생활하는(Living) 공간에서 연구를 진행하는 실험실(Lab)을 의미한다.

한시적으로 규제가 면제돼 민간에서 진행하기 어려웠던 비대면 진료와 비대면 협진이 가능하며 4차 산업혁명 시대에 본격적인 스마트 의료의 접목을 기대할 수 있게 됐다.

부산 EDC 웰니스 센터는 고신대 복음병원과 비바이노베이션이 운영하는 비대면 1차 협진에 필요한 의료 서비스를 제공한다.

고신대 복음병원의 간호사가 상주해 스마트 빌리지 입주민의 건강 상태를 모니터링하고 수시로 고신대 병원의 의료진과 비대면 진료로 질병 치료와 예방 활동에 적극적으로 참여한다.

입주민과 의료진의 추가 협진이 필요한 이용자 대상으로 프라이버시가 보호되는 독립적 공간에서 2차 협진도 이뤄진다.

비대면 2차 협진은 헬스케어 전문회사 비트컴퓨터의 비대면 협진 시스템인 비트케어 플러스와 건강 상태 측정을 위한 체성분 분석기, 혈압기, 혈당기 등을 갖춰 해당 측정값을 바탕으로 진행된다.

오경승 병원장은 국내에서 최초로 시도되는 스마트헬스케어 실증사업인 만큼 지역 의료기관과 민간 기업체 사이의 상생 파트너십이 중요하다”고 말했다.

오 병원장은 “지속 가능한 디지털 헬스케어 안전망을 구축하면서 규제로 묶여있던 의료기술에 대한 실증을 할 수 있다는 데 본 사업의 의의가 있다”고 덧붙였다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr