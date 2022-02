진주시, 취약계층·맞벌이 가정 자녀 … 건강도시락 지원사업

시비 부담률 지난해 40%서 62.3%로 대폭 확대 1800여명 지원



취약계층·맞벌이가정 자녀 위한 사업 만족도 높아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 지난해에 이어 올해도 취약계층과 맞벌이 가정의 자녀들이 이용하는 초등 돌봄교실에 방학 중 점심 도시락을 지원하는 ‘우리 아이 건강 도시락 지원사업’을 시행한다.

‘우리 아이 건강 도시락 지원사업’은 경남도, 교육청과 협력해 6억 4800만원의 사업비로 방학 기간에 돌봄교실을 이용하는 초등학생에게 연 60일간 점심 건강 도시락을 지원하는 사업이다.

시는 시비 부담률을 지난해 40%에서 62.3%로 대폭 확대했다. 봄방학이 시작되는 14일부터 관내 44개 초등학교 1800여명의 돌봄교실을 이용하는 초등학생에게 도시락을 지원한다.

이 사업은 방학 중 돌봄교실을 이용하는 자녀의 점심을 챙겨야 하는 취약계층과 맞벌이 가정의 육아 부담을 줄이고 있다. 성장기 아이의 건강증진에도 이바지할 수 있어 지난해 만족도 평가에서 학부모와 관계자로부터 좋은 평가를 받았다.

또 코로나19 장기화로 지역농산물 소비 위축, 농가소득 감소가 지속되는 시기에 지역농산물을 사용해 농산물 소비 촉진 효과도 보고 있다.

시는 위생적이고 안전한 도시락 지원을 위해 식품 원재료의 생산 단계에서 제조·유통 단계를 거쳐 최종 소비자까지 가는 모든 과정을 관리하는 HACCP 인증을 취득한 진주시내 우수 식품기업 공모를 통해 선정했다.

음식물 사고 예방과 질 좋은 도시락 공급을 위해 공급업체의 조리장 시설, 설비 구비 및 위생 상태, 종사원 위생 관리 및 위생교육, 식자재의 보관, 품질 상태 및 도시락 배송 관리 등 시설 관리 운영 상태에 대해서도 지도·점검 했다.

시 관계자는 “취약계층과 맞벌이 가정 아동들의 건강증진을 위해 질 좋은 건강 도시락이 차질 없이 공급될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

