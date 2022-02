경남, 2806명 확진 ‘역대 최다’기록 경신…사망 2명

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 역대 최고치를 기록한 지난 12일의 2665명을 넘어 또다시 최다치를 경신했다.

경상남도는 14일 하루 0시 기준 코로나19에 2806명이 확진됐다고 밝혔다.

해외에서 입국한 12명을 제외하면 모두 지역감염이다. 도내 18개 전 시·군에서 확진자가 나왔다.

지역별로는 김해 780명, 창원 760명, 양산 281명, 진주 247명, 거제 199명, 통영 90명, 밀양 87명, 사천 65명, 창녕 55명, 거창 44명, 산청 40명, 남해 38명, 고성 32명, 함안 25명, 의령·합천 각 18명, 함양 15명, 하동 12명이다.

사망자도 2명 나왔다. 방역 당국은 입원 치료 중이던 60대 환자와 90대 환자 등 2명이 숨졌다고 전했다. 116번째 사망자는 창원 거주 60대 여성으로 기저질환 있었고, 백신 2차 접종 완료자다.

117번째 사망자는 고성 거주 90대 여성으로 4일 확진, 입원치료 중 13일 숨졌다. 기저질환은 없었고 백신 미접종이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 5만2453명(입원 712명, 재택치료 1만5161명, 퇴원 3만6463명, 사망 117명)으로 늘었다.

위중증 환자는 6명으로 집계됐다. 14일 오전 0시 기준 병상가동률은 41%, 3차 예방 접종률은 56.6%를 기록 중이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr