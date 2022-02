동원홈푸드, 샐러드 카페 '크리스피 프레시' 파스텔시티점 오픈

[아시아경제 구은모 기자] 동원홈푸드가 '크리스피 프레시' 파스텔시티점을 오픈했다고 14일 밝혔다.

크리스피 프레시는 '아삭아삭(Crispy)하게 씹히는 신선한(Fresh) 샐러드'라는 의미로 최근 식사대용으로 떠오른 샐러드를 전문 취급하는 카페 브랜드다.

대표 메뉴는 청미채를 주재료로 참치, 연어 등 수산물을 푸짐하게 채운 하와이식 샐러드 '포케'와 비프, 치킨 등 육류를 곁들인 '플레이트', 아보카도와 곡물을 함께 섞어먹는 '볼 샐러드' 등이다.

이번 매장은 130㎡, 56석 규모로 사당역 인근 파스텔시티에 위치하고 있다. 파스텔시티는 지하철 2호선, 4호선 사당역과 연결돼 있다.

동원홈푸드는 크리스피 프레시 파스텔시티점 오픈을 기념해 오는 28일까지 인기 메뉴인 '비프 플레이트'를 20% 할인 판매하고 2만5000원 이상 주문 고객에게 에코백을 증정한다.

또 크리스피 프레시 카카오톡 채널을 친구 추가하면 전 메뉴 20% 할인 쿠폰을 지급한다. 크리스피 프레시 인스타그램을 팔로우하고 댓글 이벤트에 참여한 고객 5명을 추첨해 샐러드 2인 세트를 제공한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr