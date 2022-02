마켓컬리 "샛별배송으로 신제품 '갤럭시S22' 받아보세요"

14일부터 21일까지 한정 수량 사전예약 판매

사전예약 기간 구매 시 22일 새벽부터 순차 배송

카드사 13% 할인…갤럭시탭S8, 마켓컬리 적립금 등 경품 이벤트도

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 삼성전자 '갤럭시S22'를 14일부터 21일까지 사전예약을 받아 한정 수량 판매한다고 밝혔다. 마켓컬리에서 사전예약 기간에 주문을 하면 다음 날 새벽부터 순차적으로 상품을 받을 수 있다.

갤럭시S22는 삼성전자가 지난 10일 '삼성 갤럭시 언팩 2022' 온라인 행사를 통해 첫 공개한 신제품이다. 마켓컬리는 이번에 공개된 갤럭시S22 기본형, 플러스, 울트라 등 3개 모델 전 제품을 판매한다.

마켓컬리에서 21일까지 갤럭시S22를 사전예약 한 고객들은 지정된 4개 카드(신한, 국민, 롯데, 우리)로 결제시 정상가에서 13% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 갤럭시S22 구매자를 대상으로 한 경품 이벤트도 진행된다. 21일 오후 11시까지의 사전예약 고객을 추첨해 갤럭시탭S8(1명)과 마켓컬리 적립금 5만원(30명), 3000원(500명)을 제공한다.

한편 마켓컬리는 이번 삼성전자 갤럭시 언팩 2022를 통해 공개된 갤럭시탭S8 신제품도 지난 10일부터 판매를 시작했다. 안내된 제휴 카드로 구매하면 18% 할인 혜택이 있으며, 샛별배송 지역이면 주문 다음날 배송 받을 수 있다.

천경원 컬리 생활팀 리더는 "마켓컬리의 샛별배송을 이용하면 신모델인 갤럭시S22를 누구보다 빠르게 받아볼 수 있다"며 "앞으로도 샛별배송의 강점을 잘 활용해 신제품 구매에 대한 고객 편의성과 기대감을 높여나갈 것"이라고 말했다.

