조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 13일 충북 괴산 종오리 농장과 충남 당진 산란계 농장에서 각각 고병원성 AI가 확인됐다고 밝혔다. 지난해 가을 이후 가금 농장에서 고병원성 AI가 확인된 41·42번째 사례다.

괴산 종오리 농장은 오리 약 1만2000마리, 당진 산란계 농장은 닭 약 11만9000마리를 각각 사육하고 있다. 방역 당국은 의심 사례가 확인된 즉시 이들 농장의 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 방역 조치를 취했다.

중수본은 최근 여러 지역 가금 농장과 야생 조류에서 고병원성 AI가 확인된 만큼 당초 이날까지 운영키로 했던 전국 집중소독 주간을 오는 20일까지 연장했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr