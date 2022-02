[아시아경제 김흥순 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,350 전일대비 50 등락률 -0.29% 거래량 3,649,364 전일가 17,400 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 두산重, '1조원 규모' 사우디 최대 주·단조 공장 건설계약두산중공업, 1조166억 규모 사우디 공사 수주주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 은 연결기준 지난해 영업이익이 8908억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환됐다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출은 11조8077억원으로 22.5% 늘었고, 당기순이익은 6458억원으로 8년 만에 흑자로 돌아섰다. 이번 실적에는 현대중공업그룹으로 매각된 두산인프라코어가 제외되고, 자회사로 편입된 두산밥캣의 실적이 포함됐다.

