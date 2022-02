대구 달서구·국립대구과학관, 별빛우주과학관 건립 MOU 체결

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구 달서구와 국립대구과학관은 지난 10일 신규 별빛우주과학관 건립과 과학문화교류를 위해 업무협약을 체결했다.

업무협약은 과학·문화·교육·체험, 전시 공동 기획 및 개최, 전시콘텐츠 정보공유, 인적 교류 및 인적 인프라 공동 활용 등이다.

달서구에서 건립 추진 중인 공립 전문 과학관의 전시 콘텐츠 제공 및 활용, 전시물 제작 및 운영, 교육 프로그램 등을 통해 지역 내 과학 문화 확산에 적극적으로 협조하기로 했다.

또 양 기관은 공동 홍보 체계를 구축하고 과학문화확산, 사회적 가치 구현 사업도 상호 협력할 예정이다.

이태훈 달서구청장은 “지속적인 교류와 협력을 통해 미래 세대인 학생과 가족이 즐겁게 체험하고 호기심을 끌어내는 신나고 재미있는 과학관 건립에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr