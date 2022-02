[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국등산·트레킹지원센터는 오는 18일까지 ‘2022년 신규직원 정규직(5급) 공개 채용’을 실시한다고 11일 밝혔다.

모집인원은 일반직 일반행정, 전산, 산림 관련 직무분야에 총 4명이다. 지원자격은 채용 즉시 근무 가능한 자로 입사일 기준으로 정년(만60세)에 도달하지 않은 자다.

채용은 서류전형 후 필기시험(NCS직업기초능력평가), 면접 등 절차로 진행되며 최종 합격자는 내달 11일 발표될 예정이다.

센터는 산림청 산하 공공기관으로 ‘산림문화·휴양에 관한 법률’에 따라 건전한 등산·트레킹 문화 확산과 발전을 위한 교육·홍보 및 전국 숲길 운영·관리, 국립산악박물관, 국립등산학교 운영·관리를 맡고 있다.

채용에 관한 기타 자세한 내용은 센터 홈페이지를 참조하거나 센터 경영지원실을 통해 확인할 수 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr