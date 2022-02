[아시아경제 구은모 기자] 디아지오코리아의 리큐어 브랜드 베일리스가 달콤한 레드벨벳 케이크의 맛을 색다르게 즐길 수 있는 '베일리스 레드벨벳향 컵케이크' 한정판을 출시한다고 11일 밝혔다.

국내에 처음 선보이는 베일리스 레드벨벳향 컵케이크는 사랑스러운 핑크빛의 크림 리큐어로, 초콜릿 케이크에 더해진 크림치즈 프로스팅과 코코아 파우더의 조화로운 풍미를 느낄 수 있는 제품이다.

홈술 트렌드에 맞게 우유, 생크림 등 간단한 재료만 있으면 누구나 특별한 디저트용 칵테일로 만들어 즐길 수 있다. 얼음을 넣은 잔에 베일리스 레드벨벳향 컵케이크 30㎖, 우유 100㎖를 따라 섞고 생크림과 가니시를 올리면 완성된다.

디아지오코리아 관계자는 "베일리스 레드벨벳향 컵케이크는 진짜 레드벨벳 컵케이크를 연상시키는 비주얼과 풍미를 갖춘 어른들을 위한 색다른 디저트"라고 소개했다

