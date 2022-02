호남대 동아리 ODA가다, 그림책 활용 온라인교육 성료

지난 8일 호남대 동아리 ODA가다 광산구 운남어린이도서관에서 '그림책과 함께 세계시민 감수성 UP!' 을 주제로 온라인 교육활동을 진행해 기념촬영을 하고 있다. 사진=호남대학교 제공

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 간호학과(학과장 조은아) 동아리 'ODA가다'(지도교수 장윤경)는 광산구 운남어린이도서관에서 '그림책과 함께 세계시민 감수성 UP!' 을 주제로 온라인 교육활동을 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 교육에서는 '성평등 세계시민'을 주제로 한 그림책 '다녀왔습니다'를 활용한 '다른그림찾기'로 우리 주변에서 쉽게 발견할 수 있는 성차별적 요소를 살펴보고 개선방안 제안하기, 인권 카드로 문장 만들기, 200자 인권 에세이 작성 등을 통해 성인지 감수성을 높이는 시간을 가졌다.

또 '나와 타인의 감정을 존중하는 세계 시민'이란 주제로 제작된 '출발합니다'를 활용해 서로의 감정을 공유하기 위한 감정카드 활동, 교육 대상자들이 자신의 솔직한 감정을 직면하고 타인의 감정을 존중하고 공감하는 세계시민으로서의 자세를 생각해봤다.

교육활동에 참여한 김성은(간호학과 2학년) 씨는"청소년 세계시민교육 프로젝트를 통해 우리가 직접 제작한 글로벌 건강교육그림책을 활용해 직접 교육 활동까지 진행 할 수 있어서 매우 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 밝혔다.

호남대학교 간호학과 동아리 'ODA가다'는 광산구와 협업으로 진행되는 '청소년 세계시민교육 프로젝트'의 새로운 주제로 기후위기를 선정하고 현재 5번째 그림책을 제작 중에 있으며, 그동안 제작된 그림책을 활용해 UN의 지속가능발전목표 달성을 위한 다양한 세계시민 활동을 계획하고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr