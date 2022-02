롯데멤버스 "이달 엘페이 간편결제 쓰면 엘포인트 적립 ↑"

'엘페이 바이 롤라카드'로 엘페이 결제 시 최대 19만P 적립

[아시아경제 김유리 기자] 롯데멤버스는 이달 '엘페이(L.PAY) 바이 롤라카드' 이벤트 등 엘페이 간편결제를 쓰면 쓸수록 엘포인트(L.POINT) 적립이 불어나는 혜택을 마련했다고 8일 밝혔다.

'엘페이 바이 롤라카드' 결제고객 대상 엘포인트 적립 이벤트를 진행한다. 직전 6개월 동안 롯데카드 결제 이력이 없는 고객을 대상으로 이달 말까지 엘페이 롤라카드로 14만원 이상 엘페이 결제 시 엘포인트 14만포인트 적립 혜택을 제공한다.

직전 실적과 관계 없이 엘페이에 등록한 엘페이 롤라카드로 결제하는 고객들에게 엘페이 결제금액 20% 추가 적립(인당 5만포인트 한정)도 해준다. 14만포인트 적립 이벤트와 중복 참여 가능하다. 이벤트 포인트는 다음달 말 일괄 적립된다.

롯데멤버스 자체 혜택으로 엘페이 결제가 생애 처음인 고객에게는 3000포인트가 별도 적립되고, 두 번째면 9000포인트가 또 적립된다. 지난달 시작된 롯데멤버스 유료멤버십 서비스 '엘페이 프리미엄'에 가입할 경우 월 결제금액 20만원까지 5% 추가 적립을 받을 수 있다.

표수형 롯데멤버스 영업부문장은 "그간 롯데카드나 엘페이를 이용하지 않았던 고객들은 2월의 모든 혜택을 중복으로 받을 수 있다"며 "올 한 해 엘페이 활성화를 위해 190여 제휴사와 힘을 모아 혜택에 혜택을 더하는 다양한 프로모션을 마련할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr