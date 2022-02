오늘부터 코로나 진단체계 전환 … 전국 병·의원 734곳에서 검사·치료

호흡기클리닉 391곳+병·의원 343곳 시작 …1000여곳으로 확대

다음주 재택치료자 11만명까지 폭증 예상

[아시아경제 조인경 기자] 3일부터 전국 호흡기전담클리닉과 동네 병·의원 등 700여곳에서 코로나19 환자 진단검사 및 치료가 이뤄진다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 이날부터 전국적으로 고위험군 중심의 검사·치료체계로 전환되면서 음압시설이 갖춰진 호흡기전담클리닉 428곳 중 391곳이 코로나19 환자에 대한 진단·진료를 시작한다. 코로나19 진료 참여 의사를 밝힌 동네 병·의원(호흡기 진료 지정 의료기관) 1004곳 중 343곳도 이날부터 새 진료체계에 동참한다.

나머지 호흡기전담클리닉과 병·의원은 준비를 마치는대로 순차적으로 2월 셋째주까지 진료체계를 전환할 예정이다.

정부는 3일 오전 중 건강보험심사평가원 홈페이지에, 4일부터는 코로나19 홈페이지와 각 포털사이트를 통해 코로나19 진료가 가능한 호흡기 진료 지정 의료기관 목록과 운영 시기를 안내하기로 했다.

진료체계 전환에 따라 PCR(유전자증폭) 우선 검사 대상에 해당하지 않는 일반 대상자는 호흡기전담클리닉 또는 지정된 동네 병·의원에서 신속항원검사를 받을 수 있다.

확진자와 역학적 연관성이 있거나 의사 소견이 있는 경우, 60세 이상 또는 자가검사키트·전문가용 신속항원검사에서 양성을 받은 경우, 요양병원 등 취약시설 종사자는 우선 검사 대상자에 해당하기 때문에 현재와 같이 선별진료소에서 바로 PCR 검사를 받으면 된다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 "검사와 치료체계 전환으로 고위험군이 아닌 국민들께서 다소 불편하실 수 있을 것"이라며 "한정된 자원의 선택과 집중을 통해 고위험군을 신속하게 진단하고 치료해 중증과 사망 피해를 줄이기 위한 불가피한 전환임을 양해해 달라"고 당부했다.

재택치료자 이미 9만명 … 환자관리 포화 상태

새로운 검사·치료체계 시행에 따라 이날부터 병·의원에서 확진 판정을 받은 일반 대상자는 병·의원급에 배정돼 재택치료를 받게 된다. 다만 일각에서는 오미크론의 급격한 확산으로 일일 확진자수도 가파르게 증가하고 있어 코로나19 진료에 참여하는 병·의원의 수가 확진자 증가세를 충분히 감당할 수 있을지에 대한 우려도 나오고 있다.

최근 확진자 급증에 따라 재택치료자는 2일 0시 기준 8만9420명으로 1주일 전인 지난달 26일(3만7071명)보다 5만2349명 늘었다. 2주 전인 지난달 19일(1만7283명)보다는 무려 5배 이상 늘었다.

이에 재택치료를 담당하는 의료기관의 환자 관리 여력도 포화 수준에 가까워졌다. 현재 재택치료 관리의료기관은 439곳으로, 총 10만6000명의 환자를 관리할 수 있다. 최대 관리인원의 84% 가량이 찬 상태다.

특히 이르면 이달 중, 늦어도 다음달 하루 10만명의 확진자가 발생할 수 있다는 예측이 나오는 가운데 정부는 확진자 폭증에 대응할 수 있도록 병·의원 등 관리의료기관을 추가로 확보하고 있다. 이달 말까지는 재택치료자를 최대 11만명까지 관리할 수 있도록 한다는 방침이다.

손 반장은 "다음주 쯤엔 (재택치료자가) 11만명 정도가 될 것으로 보고 있다"며 "관리의료기관을 추가로 확대하면서 모니터링 횟수 등을 조정해 관리할 수 있는 확진자 수를 늘리기 위한 작업이 진행중"이라고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr