터키 에르도안, '인플레 36.1%' 발표에 통계청장 경질

[아시아경제 이현우 기자] 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이 높은 물가상승률이 발표된 뒤 통계청장을 경질했다. 해당 청장은 부임한 지 채 1년이 안된 인물로 알려졌다.

29일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 터키 정부는 이날 공보를 통해 터키 통계청장이 경질됐다고 보도했다. 앞서 터키 통계청은 지난 3일 지난해 연간 물가상승률이 19년만에 최고치인 36.1%에 달한다고 발표했다.

통계청의 물가상승률 발표가 이번 경질의 직접적인 원인인지는 불투명하지만 AP통신은 "이 같은 물가상승률 발표에 책임을 물어 에르도안 대통령이 통계청장을 1년도 되지 않아 교체했다"고 분석했다. 특히 이날 통계청장 교체는 다음 달 3일 예정된 1월 물가상승률 발표를 닷새 앞두고 전격적으로 이뤄졌다.

터키 정치권에서도 물가상승률을 두고 갑론을박이 벌어지고 있다. 집권 여당은 이 숫자가 과장됐다고 비판하고 있으며, 야권은 오히려 실제보다 낮게 조작했다면서 두 배는 된다고 주장한다는 것이다.

이날 경질된 사이트 에르달 딘제르 청장은 이달 초 현지 언론과의 인터뷰에서 "오늘 이 자리에 있지만, 내일은 다른 사람이 있을 것"이라며 "집계한 통계와 너무 다른 물가상승률을 발표하는 것에 얼마나 많은 동료가 침묵했는지 상상할 수 있겠느냐"라고 말한 바 있는 것으로 알려졌다.

터키의 급격한 인플레이션은 정부가 물가급등세에도 오히려 기준금리를 낮춰 통화량을 증가시키면서 더 심화되고 있는 것으로 분석된다. 터키 중앙은행은 지난해 9월부터 4개월 연속 금리를 인하했고, 9월에 19%이던 기준금리는 현재 14%로 떨어졌다.

이는 에르도안 대통령의 압력에 따른 것으로, 그는 "고금리가 고물가를 유발한다"는 자신만의 주장을 굽히지 않고 있는 것으로 알려졌다.

