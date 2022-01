김건희, 尹 소개로 개신교 원로 김장환 목사 면담…김 목사 "극복할 수 있다" 위로

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희 코바나컨텐츠 대표가 최근 기독교계 원로인 김장환 목사와 두 차례 만났다는 사실이 드러났다.

29일 국민의힘 등에 따르면 김씨는 지난해 12월 중순께 김 목사가 이사장을 맡은 마포구 상수동 극동방송을 방문했다. 이는 이른바 '7시간 통화' 논란이 불거지기 전의 일이었다.

김씨는 김 목사에게 윤 후보가 검찰총장이 되고 난 이후 개인적으로 겪었던 정신적 고통에 대해 토로했으며, 김 목사는 김씨에게 "인내로 충분히 극복할 수 있다"고 위로했다. 김씨는 이달 초에도 수행원 없이 운전해 김 목사를 방문, 한 차례 더 기도와 묵상의 시간을 보낸 바 있다.

김씨와 김 목사의 만남은 윤 후보가 김씨에게 권유하며 성사된 것으로 알려졌다. 앞서 윤 후보는 지난해 9월 고(故) 조용기 목사 장례식장에서 김 목사와 만난 바 있으며, 김 목사는 윤 후보에게 "하나님을 믿어야 한다"고 언급했다.

다만 이번 만남이 김씨의 공개 활동과는 무관하다는 것이 주변의 전언이다. 김씨 측 관계자들은 통화에서 "김씨는 과거에도 종교인들과 자주 교류했다"며 "대선이나 정치와는 관련이 없다", "김씨가 다음 달 중순께 등판할 것이라는 일부 보도도 아직까지는 사실무근"이라는 등의 설명을 전했다.

한편 김씨는 국민의힘 경선 기간에도 전시 기획 사업을 통해 친분을 쌓아온 개신교뿐 아니라 천주교, 불교계 인사들과 비공개 만남을 지속해온 것으로 전해졌다. 앞서 김씨는 이른바 '7시간 통화' 녹취록에서도 "도사들과 이야기하는 것을 좋아한다"는 등의 발언을 해 무속 관련 논란에 휩싸인 바 있다.

