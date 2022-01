경북 안동시, ‘2022년 중·소도시 스마트시티 조성사업’ 40억원 공모 선정

‘응답하라 스마트 CT(Creative Touring) 안동’

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시가 지난 27일 국토교통부 공모사업인 ‘2022년 중소도시 스마트시티 조성사업’에 최종 선정됐다.

이 사업은 중소도시의 스마트화를 촉진할 수 있는 혁신 서비스를 개발 육성하기 위한 공모 사업으로 1년간 국비와 지방비를 포함해 총 40억원의 예산이 투입된다.

이번 공모사업은 전국 중소도시를 대상으로 실시한다. 안동시를 포함해 총 16개 지자체가 선정됐다.

안동시는 친환경 문화관광 스마트시티 구축을 이 사업의 목표로 한다. ‘응답하라 스마트 CT (Creative Touring) 안동’이라는 부제로 신청해 최종 선정됐다.

사업은 2월부터 12월까지 총 40억원의 사업비가 투입되며 세부 실시계획 수립 후 사업에 착수해 1년 동안 솔루션 구축 사업을 추진하게 된다.

안동시는 송하동, 옥동, 하회마을 일원 등 관광인프라가 밀집된 사업대상지를 중심으로 교통 및 환경과 관련된 도시문제 해결을 위해 시민 요구를 적극 반영했다. 지역 특화된 솔루션을 적용해 스마트시티 조성 사업계획을 수립했다.

중소도시의 대표적인 도시문제를 반영해 교통과 환경을 주 테마로 설정했다. 교통 분야에서는 수요 응답형 버스 스마트 정류장을 도입해 편리하고 기다림 없이 누릴 수 있는 스마트 교통체계를 구축하는 프로젝트이다.

도시 이미지를 높이며 환경 분야에서는 스마트 자동수거 솔루션과 에코 클린 하우스 솔루션을 적용한다. 깨끗하고 쾌적한 친환경 문화관광 도시를 조성해 주민과 관광객 모두 체감도를 높일 수 있는 스마트시티 솔루션을 구축해 나갈 계획이다.

이번 공모사업 선정으로 안동시는 도시문제를 해결하고 지역경제 활성화를 꾀한다. 시민의 적극적인 참여를 통한 서비스 개선사항을 지속적으로 반영해 실속형 스마트도시 모델로 이끌어 나갈 예정이다.

권영세 안동시장은 “역사문화 도시와 지역 거점관광도시인 우리 지역에 친환경 문화관광 솔루션을 구축해 도시 경쟁력을 높이고 시민 삶의 질을 높이게 될 것”이라고 말했다.

권 시장은 “지역경제 활성화 등 시너지효과를 창출해 스마트도시 명소 조성을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr