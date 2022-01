브이티지엠피, 30억원 규모 큐브엔터 주식 취득

[아시아경제 이선애 기자] 브이티지엠피는 큐브엔터테인먼트 주식 17만7514주를 29억9998만6600원에 취득키로 했다고 28일 공시했다. 취득 후 소유주식수는 489만7734주로 지분비율은 35.48%다. 회사 측은 "경영권 강화를 통한 안정적 지배구조 확립을 위해 취득했다"고 설명했다. 취득 예정일은 오는 2월28일이다.

