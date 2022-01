[아시아경제 권재희 기자] SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 13,500 등락률 -10.63% 거래량 986,435 전일가 127,000 2022.01.28 11:15 장중(20분지연) 관련기사 ‘롤러코스터’ 코스피, 2차전지 업종 투심 악화 부담(종합)SK아이이테크놀로지, 영업손실 290억…적자전환서학개미까지 몰린 LG엔솔 청약.. 패시브자금 유입 촉각 close 가 매출 부진 우려로 급락세를 보이고 있다.

28일 오전 10시36분 현재 SK아이이테크놀로지는 전 거래일 대비 11.02% 하락한 11만3000원에 거래되고 있다.

전날 SK아이이테크놀로지는 지난해 4분기 290억원의 영업손실을 기록하며 적자전환했다고 공시했다.

분리막 수요 부진 및 반도체 수급 이슈 등 전방산업의 불확실성 등으로 올해 전망 역시 밝지 않은 상황이다.

이에 따라 증권업계는 SK아이이테크놀로지의 목표주가를 잇따라 하향조정했다. KB증권은 SK아이이테크놀로지의 목표주가를 기존 24만원에서 18만원으로 내렸다. NH투자증권도 38% 하향조정한 17만8000원으로 목표주가를 낮췄다.

