휴온스푸디언스, 고함량 비타민D '이너셋 비타민D 3000IU' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스푸디언스가 비타민D 고함량 제품 ‘이너셋 비타민D 3000 IU’를 출시했다고 28일 밝혔다.

'햇빛 비타민'으로 불리는 비타민D는 체내 칼슘과 인의 흡수를 돕고 뼈의 형성과 유지를 위해 인체에 꼭 필요한 영양소다. 햇빛의 자외선을 받음으로써 피부에서 합성된다. 하지만 실내 생활과 자외선 차단제의 사용 등으로 대다수 현대인이 비타민D 결핍을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

이너셋 비타민D 3000IU는 세계적 비타민 제조사 DSM사 원료만을 사용해 Quali-D 인증을 받았다. 하루 한 알로 식품의약품안전처 일일 영양성분 기준치의 7.5배인 비타민D 75㎍(3000IU)을 섭취할 수 있고, 초소형 정제로 만들어 목 넘김도 용이하다.

휴온스푸디언스 관계자는 “비타민D는 대다수의 현대인들에게 부족한 영양소"라며 “이너셋 비타민D 3000IU로 간편하게 고함량 비타민D를 섭취하기 바란다”고 전했다.

