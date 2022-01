안다즈 서울 강남, '나이트 위드 글렌로티스' 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남은 오는 4월30일까지 '나이트 위드 글렌로티스(A Night with Glenrothes)' 패키지를 선보인다고 28일 밝혔다.

스코틀랜드 싱글 몰트 위스키 글렌로티스 1병(700㎖), 글라스 4개와 파티용품이 담긴 굿즈 세트, 위스키 미니 디저트 플래터, 룸서비스 10만원 크레딧, 글렌로티스 위스키 칵테일 2잔 등이 제공된다. 최대 4인까지 투숙 가능하다(추가 요금 별도).

나이트 위드 글렌로티스 패키지는 객실 1박, 글렌로티스 싱글몰트 위스키 1병, 위스키 잔 4개와 파티용품이 담긴 굿즈 세트, 페이스트리 셰프가 개발한 위스키 미니 디저트 플래터 객실 내 세팅, 룸서비스 10만원 크레딧(세금 포함), 조각보에서 즐기는 글렌로티스 위스키 칵테일 2잔, 투숙 인원 2인을 제외한 인원 추가 최대 2인, 주류를 제외한 미니바 무료 이용, 더 서머 하우스 실내 수영장, 피트니스 센터 무료 이용 등이 포함됐다. 스위트 투숙 고객 한정 유료 사우나 무료 입장이 가능하다.

싱글 몰트 위스키 글렌로티스는 바닐라의 부드러운 향을 베이스로 바나나와 레몬, 멜론, 계피 맛이 느껴진다. 위스키 초보자들도 쉽게 즐길 수 있는 위스키다. 객실은 디럭스 타입부터 프리미엄, 안다즈 스위트, 발코니 스위트 등을 이용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr