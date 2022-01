北 잇단 도발에…美 "우선순위 도전과제, 중국이 대북 영향력 행사해야"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 국무부가 올 들어 탄도 미사일 도발을 이어가고 있는 북한에 대해 "미국의 우선순위 과제"라고 밝혔다. 또한 중국이 한반도 비핵화를 위해 대북 영향력을 행사할 것도 촉구했다.

국무부에 따르면 네드 프라이스 대변인은 27일(현지시간) 언론 브리핑을 통해 전날 토니 블링컨 국무부 장관과 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장 간 통화에서 최근 북한의 미사일 도발 관련한 내용이 논의됐다고 확인했다.

프라이스 대변인은 북한이 미중 간 대화의 지속적인 주제임을 분명히 했다. 또한 "우리는 중국이 (대북) 영향력을 건설적으로 활용하길 지속적으로 촉구해 왔다"며 이는 한반도의 비핵화를 위한 것이라고 강조했다.

최근 북한의 잇단 탄도 미사일 도발과 관련해서는 "북한의 도발을 명백히 봤다"고 말했다. 그는 "우리는 어떤 적대적 의도도 없다"면서 "결정은 북한에 달려 있다"고 말했다.

이어 "우리는 북한의 도발을 매우 심각하게 받아들이는 것만큼이나 진지하고 지속적인 외교에 관여할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

