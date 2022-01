“삶의 힘 키우자” … ‘해달뫼’ 영양교육 설명회 열어

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양교육지원청은 지난 26일 교육지원청에서 ‘삶의 힘을 키우는 해달뫼 영양교육’ 실현을 주제로 ‘2022 영양교육계획 설명회’를 열었다.

이번 설명회에선 해달뫼 영양교육 캐릭터를 소개하고 교육 지표와 방향을 제시했다.

지원청은 ‘즐거운 교실, 행복한 학교, 함께 여는 미래’를 지표로 ‘배움과 삶을 이어주는 교실’, ‘성장을 지원하는 미래교육’, ‘더불어 행복이 넘치는 학교’, ‘안전하고 믿음직한 교육환경’을 교육시책으로 설정했다.

각 시책별 12개의 교육목표와 37개의 세부실천 과제를 정해 교육 추진을 계획했다.

올해 특색 교육에서는 ‘빛나는 문향의 얼 잇기’와 ‘빛나는 나라 사랑 마음 키우기’ 영역을 도전성취 프로그램과 연계해 새로 편성하고 실천해 나가기로 했다.

이경 교육장은 “아름다운 자연환경에서 미래지향적 인재를 기르는 교육이 될 수 있도록 교육공동체 모두 힘을 모으자”고 말했다.

