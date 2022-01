이종열 경북도의회 의원, ‘2022 위대한 한국인 대상’ 수상

지방자치부문 최우수 의정대상

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 이종열 경북도의회 의원 이 지난 27일 백범 김구기념관 컨벤션홀에서 열린 ‘2022 위대한 한국인 대상’ 시상식에서 지방자치부문 최우수 의정대상을 수상했다.

‘위대한 한국인 대상’은 정치, 사회, 문화, 예술, 과학, 스포츠 등 각 분야에서 국가와 지역사회를 빛낸 이의 공로를 표창하는 행사이다. 국내 외에 대한민국의 좋은 이미지를 홍보하고 문화의 우수성을 알리고자 수여하는 상이다.

이종열 의원은 경북도의회 제11대 전반기 기획경제위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 부위원장을 역임했다. 후반기 기획경제위원회 위원으로 ‘경상북도 연구개발장비 공동활용 조례’와 ‘경상북도 농산물 정보기반 생산 및 유통활성화 지원 조례’, ‘경북도립대 운영 조례 일부개정조례’, ‘경상북도 에너지 조례’, ‘경상북도 산림문화 휴양에 관한 조례’ 등을 대표 발의해 지역경제와 관광산업 발전에 앞장서왔다는 평가를 받고 있다.

본회의 5분 자유발언에선 대구·경북 통합신공항 이전지 선정 과정에 경북도의 부실한 대응을 지적하고, 통합신공항 조기 추진을 촉구했다.

도정질문을 통해 10년째 제자리걸음인 남북 6축 고속도로의 조기 추진을 위해 차기 대선에서 예타 면제 공약에 포함되도록 집행부를 독려하는 등 지역현안 사업 해결을 위해 힘써 왔다. 지역 현장에서 주민과의 소통, 화합을 통한 현장 중심 의정활동을 꾸준히 이어왔다는 평도 듣고 있다.

이종열 의원은 “국가와 지역사회 발전에 중추적 역할을 해온 적임자에 주어지는 상을 받게 돼 큰 영광”이라며, “도민의 입장에서 도민에게 필요한 정책 개발에 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.

이종열 의원은 경북도의회 의원연구단체인 경영혁신연구회 대표로, 경북도 출자·출연기관 등 공공기관 경영효율화 방안을 마련하면서 발로 뛰는 의정활동을 펼치고 있다.

