수자원公, 안전보건경영헌장 선포식

한국수자원공사가 중대재해처벌법 시행에 맞춰 일반 시민과 종사자 안전 및 건강을 보호하기 위해 '안전보건경영헌장 선포식'을 개최했다.

27일 대전 본사에서에서 열린 선포식에는 박재현 수자원공사 사장과 노철민 노동조합위원장을 비롯한 주요 부서장이 참석했고 실시간 방송을 통해 전 직원이 공유했다. 공사 임직원들은 '중대 재해 제로'를 목표로 모든 업무 수행에 안전·보건을 최우선 가치로 삼고 건강한 물순환 서비스 파트너로서 깨끗하고 안심할 수 있는 물을 안정적으로 공급할 것을 다짐했다.

이어 중대재해 및 위기관리대응 외부 전문가를 초청해 중대재해처벌법의 취지 및 주요 내용 등에 대한 안전특강도 진행해 전 임직원의 안전인식 강화를 도모했다.

그동안 수자원공사는 정부의 안전관리 강화 정책에 적극 부응하고 재해로부터 국민과 근로자의 생명을 보호하기 위해 경영 전반에 있어 환경·사회·지배구조(ESG) 책임이행 및 안전경영 강화를 위해 노력해왔다. 지난해 2월에는 체계적인 안전보건시스템 구축·운영 노력을 인정받아 안전보건분야 국제기구 공인기준인 ISO 45001 인증을 취득했고 같은 해 11월에는 행정안전부가 주관한 국가핵심기반 재난관리평가 A등급 달성 및 우수기관에 선정됐다.

박재현 수자원공사 사장은 "안전을 최우선 가치로 두고 재해 없는 안전한 현장을 조성하기 위해 모든 역량을 다할 예정"이라며 "2022년 안전보건경영 목표 완수와 안전선도 기관으로의 도약을 위해 전 임직원과 함께 재해 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

