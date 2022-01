[아시아경제 송승윤 기자] 클럽에서 만난 여성에게 마약 의심 물질을 권유하고 성폭행까지 시도한 30대 남성이 경찰에 검거됐다.

24일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 강간미수 등 혐의로 A씨(30)를 붙잡아 조사 중이다.

A씨는 지난 22일 오후 강남의 한 클럽에서 만난 B씨를 자신의 집으로 데려와 술을 마시다가 B씨에게 마약으로 의심되는 잎을 갈아 낸 가루의 흡입을 권유하고 강제로 성관계를 시도한 혐의를 받고 있다.

B씨는 이를 거부한 뒤 도망쳤고 같은 날 오후 7시 45분께 A씨의 집 인근 편의점 직원에게 도움을 요청해 그를 경찰에 신고했다.

경찰은 오후 9시 30분께 A씨를 집에서 검거했다. A씨의 집에서는 수면제 등 약품이 다량 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 해당 물질을 회수해 국립과학수사연구원(국과수)에 성분 분석을 의뢰할 방침이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr