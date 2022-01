[아시아경제 이민우 기자] 폴라리스웍스 폴라리스웍스 123010 | 코스닥 증권정보 현재가 1,470 전일대비 30 등락률 -2.00% 거래량 203,714 전일가 1,500 2022.01.24 15:18 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스웍스, 55억원 규모 공급계약 체결폴라리스윅스, 픽셀플러스에 55억 추가공급계약…"車 이미지센서 2030년 22조 시장 본격화"폴라리스그룹, 블록체인 전문 계열사 ‘폴라리스쉐어테크’ 설립…"블록체인 신사업 발굴" close 는 엔알비와 7억원 규모의 '이동형 학교 모듈러 임대 공급계약'을 체결했다고 24일 공시했다. 이는 2020년 매출액의 8.91%에 해당하는 수준이다.

