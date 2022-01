국민의힘 "李 대선 지면 감옥? '엄포정치'" 공세

이재명 "대선 지면 없는 죄로 감옥 갈 것 같다"는 발언에 野 맹공

김기현 "특검 거부하는 사람이 진짜 감옥 가는 것"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘이 23일 '대선에 지면 없는 죄로 감옥에 갈 것 같다'는 이재명 더불어민주당 대선 후보의 발언에 "엄포정치"라며 공세를 폈다.

김기현 원내대표는 이날 페이스북에 "지지율이 오르지 않으니 국민을 상대로 '엄포정치'를 하시려나 본데 염치가 좀 있으셨으면 한다"고 비판했다.

그는 "윤석열 후보를 공격하기 위한 발언으로 보이지만, 실상은 대장동 게이트의 몸통으로서 감옥에 갈 수밖에 없는 자신의 운명에 대해 부지불식 간 그 진심을 토로한 것이 아닌가"라고 반문했다.

이어 대장동 관련 인사들의 사망 사건 등을 거론하며 "있는 죄를 덮어 뭉개버리고, 없는 죄를 만들어 감옥에 보내거나 극단적 선택을 유도한 정권은 다름 아닌 민주당 정권"라고 주장했다.

김 원내대표는 "자신이 감옥에 안 가기 위해서 대통령 시켜달라는 생떼로밖에 들리지 않고, 이재명이 대통령 되면 없는 죄도 만들어 반대 세력을 감옥에 보내겠다는 선전포고로 들려 섬뜩하기까지 하다"면서 "최소한 윤 후보가 대통령이 되면 그런 구태 정치는 없을 것이니 국민을 선동하지 말라"고 강조했다.

그러면서 "그런 꼼수로 국민을 선동할 여력이 있으면 지금이라도 당당하게 대장동 특검을 수용하라"고 촉구했다.

이양수 선대본부 수석대변인도 논평을 통해 "과거 이 후보의 경험에서 나온 '도둑이 제 발 저린 발언'이 아닌가"라며 "'돼지 눈에는 돼지만 보인다'는 이 후보의 발언이 새삼 떠오른다"고 지적했다.

국민의힘 이재명비리검증특위 위원장인 김진태 전 의원은 이날 페이스북에 "(이 후보가) 대선에서 지면 '없는 죄' 만들어서 감옥 갈 것 같다고 했다. 멀쩡한 친형을 정신병원에 넣으려고 했던 사람다운 발상"이라며 "그런 걱정 안 해도 된다. '있는 죄'로도 충분하니까"라고 적었다.

앞서 이 후보는 전일 서울 송파구 유세 중에 즉석연설을 통해 "검찰 공화국의 공포는 그냥 지나가는 바람의 소리가 아니고 우리 눈앞에 닥친 일"이라면서 "이번에는 제가 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈 것 같다"고 말했다. 국민의힘은 이 후보의 발언이 검찰총장 출신인 윤 후보를 겨냥한 발언으로 보고 맹비판했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr