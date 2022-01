'UN총회 투표권 상실' 이란…韓, 국내 동결자금으로 이란 UN분담금 납부

[세종=아시아경제 손선희 기자] 한국 정부가 국내 묶여있던 이란 동결자금으로 이란의 유엔(UN) 분담금을 납부했다고 23일 밝혔다. 이란이 지난 12일 유엔 분담금 연체로 총회 투표권을 잃게 되자 한국 정부에 동결자금을 활용한 분담금 납부를 요청한 데 따른 것이다.

이날 기획재정부는 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC), 국제연합(UN) 사무국 등 관계기관과 협력해 국내 이란 원화자금을 활용한 이란의 UN분담금 1800만달러(약 222억원) 납부를 지난 21일 완료했다고 밝혔다.

이란 정부는 UN 총회 투표권을 잃은 직후인 지난 13일 한국 정부에 국내 이란 동결자금으로 UN분담금을 납부해 줄 것을 긴급 요청했다. 이에 정부는 지난해 6월 이란의 UN분담금 1600만달러(약 184억원)를 원화자금으로 납부했던 경험을 토대로 OFAC, UN사무국, 금융기관 등 관계기관들과 이란자금 이전 절차를 신속하게 협의했다.

한국에 동결된 이란 자금은 약 70억달러 규모로 추산된다. 과거 이란이 IBK기업은행, 우리은행에 중앙은행 명의로 원화 계좌를 개설하고 원유 수출 대금을 받아왔는데, 미국 정부가 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올리면서 이 계좌를 통한 거래가 중단됐기 때문이다.

이번 UN분담금 납부완료로 이란의 UN총회 투표권은 즉시 회복될 것으로 예상된다.

