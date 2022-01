대전시, ‘게릴라성’ 불법 현수막 일제 정비…주말 불시점검 계속

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 23일 관내 불법 현수막 5000여건을 일제 정비했다고 밝혔다.

일제 정비는 최근 재개발·재건축 등 지역 건설경기가 활성화되면서 분양아파트 홍보를 위해 게릴라성으로 설치되는 불법 현수막을 철거하기 위해 실시됐다.

게릴라성 불법 현수막은 주로 행정인력이 부재하는 금요일 저녁부터 월요일 새벽 사이에 설치된 현수막이다.

문제는 이들 현수막이 신호등, 가로등, 가로수 등에 무질서하게 설치돼 도시 미관을 해치는 것을 물론 교통사고 유발과 보행자 안전에도 위협이 된다는 점이다.

이에 시는 이날 5개 자치구 공무원과 대전옥외광고협회 회원 등 50여명이 참여해 18개 노선에 불법 현수막을 철거하는 것으로 일제 정비를 실시했다.

이날 하루 수거한 불법 현수막은 1t 차량 5대 분량, 5000여건인 것으로 조사된다.

특히 시와 5개 자치구는 이날 단속으로 게릴라성 불법 현수막을 근절할 수 없다고 판단, 앞으로 매월 1회 이상 주말 불시 일제정비를 실시하고 불법 현수막 광고업자 및 분양 관련 사업자 등에 강력한 행정조치를 이행할 계획이다.

정해교 시 도시주택국장은 “불법 현수막 설치가 근절되는 날까지 단속을 중단 없이 계속해 나가겠다”며 “특히 올해는 세계지방정부연합(UCLG)총회가 열리는 해로 깨끗한 도시이미지를 만들어가기 위해 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr