포천 베어스타운 '리프트 역주행 사고'‥ 탑승객 전원 구조(종합)

탑승객 100여 명 2시간 만에 구조‥ 어린이 1명 부상

[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천시에 소재한 베어스타운 스키장에서 발생한 리프트 역주행 사고로 고립됐던 탑승객들이 사고 발생 2시간 여 만에 모두 구조됐다.

22일 소방 당국에 따르면, 출동한 5개 구조대에 의해 이날 오후 5시 30분쯤 탑승객 100여 명 가운데 39명은 스스로 내려왔고, 61명은 구조대가 설치한 로프를 타고 탈출했다.

이날 사고로 타박상을 입은 7세 여자 어린이 1명이 병원으로 옮겨졌고, 큰 부상자 없이 대부분 리프트에서 뛰어내리다 가벼운 상처를 입은 것으로 파악됐다.

일부 탑승객은 구조될 때까지 2시간 이상 허공에서 추위와 공포에 떨어야 했다.

사고는 이날 오후 3시쯤 경사각이 큰 상급자 코스에서 스키어들을 태우고 슬로프를 오르던 리프트가 갑자기 멈췄다가 빠른 속도로 후진하면서 발생했다.

뒤따르던 리프트에선 충돌을 피하려고 탑승객들이 아래로 뛰어내렸고, 리프트 탑승장에선 리프트끼리 충돌도 일어났다. 역주행하던 리프트는 1분여 후에 멈춰 섰다.

사고 발생 직후 의정부·남양주·포천지역 119 구조대가 출동해 구조 작전에 돌입했다.

경찰과 소방 당국은 기계 결함에 따른 오작동이나 조작 실수 여부 등 정확한 사고 원인을 조사 중이며, 과실이 드러나면 형사 처벌한다는 방침이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr