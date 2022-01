日 규슈 동쪽 해상서 규모 6.4 지진…“쓰나미 우려 없어”

[아시아경제 이준형 기자] 22일 새벽 일본 규슈(九州) 동쪽 해상에서 규모 6.4의 지진이 발생했다.

일본 기상청은 이날 오전 1시8분쯤 일본 오이타현 오이타 남동쪽 75km 해상에서 진도 6.4 규모의 지진이 발생했다고 밝혔다. 기상청이 파악한 진앙의 깊이는 약 40㎞다. 이번 지진으로 오이타(大分)현과 미야자키(宮崎)현 일부 지역에서 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 오이타현과 미야자키현에서 진도 5강이 관측된 건 각각 5년, 6년 만이다.

진도 5강은 일본 기상청의 자체 등급이다. 사람이 무언가를 붙잡지 않고는 걷기 힘든 수준의 흔들림이다. 천장 식기류나 책장의 책이 떨어지고 고정하지 않은 가구는 넘어질 수 있다.

기상청은 "쓰나미 발생 우려는 없다"고 밝혔다. 현지 언론은 이번 지진과 관련해 일본 총리관저 위기관리센터에 정보 수집 등을 위한 연락실이 설치됐다고 보도했다.

부상자도 발생했다. 진도 5강이 관측된 미야자키현에서는 40대 남성이 집에서 넘어져 다친 것으로 전해졌다. 오이타현에서는 다수의 수도관이 파열되는 피해가 발생했다. 상황 파악이 진전되면 피해 규모는 더 늘어날 수도 있다.

원자력발전소에는 아직 이상이 없는 것으로 알려졌다. 규슈전력은 사가(佐賀)현의 겐카이(玄海) 원자력발전소와 가고시마(鹿兒島)현의 센다이(川內) 원전의 운전 이상은 확인되지 않았다고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr