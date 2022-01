신세계百, 앱서 '명절 상차림' 레시피 소개…할인 쿠폰도

모바일 앱 매거진서 '만두' 주제로 유래·특징 등 정보 제공

라이프스타일 플랫폼 진화…SNS·음악·전자책 등 차별화



[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 오는 24일부터 30일까지 백화점 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 다양한 음식을 소개하는 '오늘 뭐 먹지?' 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다.

새해를 맞아 가족들과 나눠먹는 떡국, 불고기 등에 대한 할인 쿠폰도 제공한다. 축산, 과일, 해산물 등 제철 신선 식재료와 가정간편식, 부침·튀김 가루, 기름 등 구매 수요가 높은 제품들도 할인가에 구매 가능하다.

해당 쿠폰은 행사 기간 신세계백화점 본점, 강남점, 센텀시티점, 대구신세계, 광주신세계, 경기점, 의정부점, 타임스퀘어점, 대전신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science) 푸드마켓에서 사용할 수 있다.

신세계백화점 앱 미식 소개 페이지 '계절과 식탁'에서는 '만두'를 주제로 다양한 이야기를 펼친다. 만두의 유래와 지역별 특징, 재료 소개, 음식 조합, 레시피 등을 소개한다.

2020년 처음 선보인 계절과 식탁은 식품에 대한 정보를 담은 일종의 매거진이다. 그림과 사진, 동영상을 접목시켜 라이프 스타일 잡지를 보는 것처럼 구성했으며 음식과 어울리는 주류 및 음료, 디저트 등 다양한 정보를 제공한다.

신세계백화점 모바일 앱은 다양한 콘텐츠를 앞세워 라이프 스타일 플랫폼으로 진화하고 있다. 브랜드 할인 정보를 넘어 최신 트렌드와 쇼핑 경험, 인문학적 지식 등을 담아 제공하며 신세계만의 차별화 마케팅에 나서고 있다.

지난해 6월 모바일 앱을 통해 '마이룸' 베타서비스를 업계 최초로 시작했다. 마이룸 서비스는 SNS 플랫폼으로 사용자 간의 팔로잉, 팔로워 등 소셜 기능을 탑재했다. 전자영수증을 기반으로 브랜드 및 식당가 별점 리뷰 등을 자유롭게 사진과 글을 통해 공유 가능하다. 신세계는 이 서비스를 통해 고객 불만 등 다양한 의견을 취합해 서비스 개선에 활용할 계획이다.

지난해 4월에는 유통업계 처음으로 모바일 앱에서 전차책을 대여해주는 서비스인 '신백서재'를 시작했다. 8월에는 백화점 모바일 앱 내 지니뮤직 전용관인 '지니뮤직 라운지'를 꾸며 월별 추천 음악, 관련 영상 등을 선보이고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr