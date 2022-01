공영쇼핑, 내일부터 TV서 ‘라방’도 방영..."홈쇼핑 최초"

[아시아경제 이준형 기자] 공영홈쇼핑이 홈쇼핑 업계 최초로 TV에서 라이브커머스를 방영한다.

공영홈쇼핑은 24일 자정부터 자사 라이브커머스 '공영라방'을 TV로 송출하는 'TV 공영라방'을 방송한다고 밝혔다. 스마트폰 등 모바일 기기를 통해서만 시청할 수 있었던 라이브커머스를 TV에서 방송하는 건 홈쇼핑 업계 최초다. TV 공영라방은 공영홈쇼핑이 올해부터 속도를 내기 시작한 '모바일 퍼스트' 정책의 일환으로 기획됐다. 라이브커머스는 소포장 제품은 물론 홈쇼핑보다 다양한 품목을 소개할 수 있어 소상공인 판로 확대도 기대된다는 게 회사 설명이다.

첫 TV 공영라방은 공영홈쇼핑 유튜브와 인스타그램에서 동시 생중계된다. 고객의 실시간 채팅도 TV에서 볼 수 있다. 공영홈쇼핑은 채팅창을 통해 구매를 인증한 고객 중 30명을 추첨해 커피 기프티콘을 증정하는 행사도 진행한다.

또한 첫 TV 공영라방에는 개그맨 김시덕이 게스트로 출연해 레드향과 한라봉을 소개한다. 공영홈쇼핑은 명절 선물을 위해 레드향 2kg과 한라봉 2kg을 3만5900원에 판매한다. 모바일로 동일한 상품을 여러 개 구매하면 주문시 최대 20%까지 할인을 받을 수 있다.

공영홈쇼핑은 모바일 사업 강화를 위해 공영라방에도 공을 들이고 있다. 앞서 회사는 조직 개편을 통해 모바일 라이브커머스와 모바일 마케팅 조직을 대폭 강화했다. 라이브커머스 방송 횟수는 지난해까지 매달 최소 20회에서 최대 30회까지 진행했지만 올해 100회까지 확대할 계획이다. 설 명절을 앞두고 지난 22일부터 주말 방송도 시작했다.

박정환 공영홈쇼핑 라이브커머스 1팀 팀장은 “TV 홈쇼핑, 모바일 라이브커머스, 온라인 몰, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 플랫폼을 활용해 시너지 효과를 낼 수 있게 됐다”면서 “전 채널을 통해 중소기업과 소상공인의 판로를 다양하게 확보하겠다”고 말했다.

