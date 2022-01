"딸기부터 꿩까지" 서울드래곤시티, 제철·보양식 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 서울드래곤시티는 겨울철을 맞아 입맛을 돋우면서 미식 경험을 극대화할 수 있는 제철 요리를 각각 선보인다고 19일 밝혔다.

서울드래곤시티가 새롭게 선보이는 겨울철 특선 메뉴는 동서양을 아우르는 진귀하고 이색적인 코스 요리와 디저트 다이닝으로 구성된다.

스카이킹덤 31층 라운지 바 '킹스 베케이션'에서는 '딸기 먹고 갈래' 프로모션을 통해 딸기를 활용한 디저트 다이닝을 즐길 수 있다. 딸기 디저트 타워 및 스파클링 와인 1병과, 딸기 세미 뷔페 및 무제한 스파클링 와인으로 각각 이용할 수 있으며 4월24일까지 운영된다.

프렌치 비스트로 '알라메종 와인 앤 다인'에서는 'THE HUNT' 코스를 선보인다. 기력 회복에 도움을 주는 식재료로 알려진 메추리, 꿩 등으로 요리한 정찬이 준비된다. 음식과 궁합을 이루는 페어링 와인도 추천 받을 수 있다. 그랜드 머큐어 호텔 1층에서 오는 21일부터 다음달 28일까지 이용 가능하다.

노보텔 스위트 26층 'THE 26'은 한식코스 '정갈한 상'을 내놓는다. 해당 코스는 전채, 주식, 반찬, 후식이 차례로 차려지며, 조선시대 궁중 연회에 빠지지 않을 정도로 귀중한 음식이었다는 꿩만두와 개운한 육수가 특징인 참복지리탕 등이 포함됐다. 다음달 27일까지 준비된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr