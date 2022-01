경상국립대, ‘경남 혁신융합 포럼’ 구축 위한 세미나 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 대학원 기술경영학과는 BNIT 연구개발센터에서 ‘경남 혁신융합 포럼 구축을 위한 혁신네트워크 연구회 세미나’를 개최했다고 19일 밝혔다.

세미나는 산업적 관점에서 경남혁신도시의 현재를 살펴보고 경남권역 특화 미래사업 발굴 및 경남혁신도시 활성화 방안을 모색했다.

개회식은 경상국립대 기술경영학과 오승환 교수의 사회로 기술경영학과 전정환 학과장 개회사, 김상민 기획처장의 환영사로 진행됐다.

주제발표는 ▲부·울·경 혁신도시 연계 산학연 활성화 방안 설문조사 결과 보고 경상국립대 기술경영학과 전정환 학과장 ▲서부 경남 발전전략 및 성과 확산을 위한 연구 경남연구원 박진호 센터장 ▲한국산업기술시험원 기업지원 사업 사례 KTL 김태영 실장 ▲한국세라믹기술원 기업지원 사업 사례 KICET 권형주 박사 등이 발표됐다.

주제발표에 이어 토론 시간에는 경상국립대 경제학과 김공회 교수 등이 참석해 산업적 관점에서 경남혁신도시의 현재와 미래에 대해 열띤 토론을 진행했다.

김상민 경상국립대 기획처장은 환영사에서 “경상국립대는 국가거점국립대학으로서 지역에 있는 여러 관계기관과 협력 체계를 구축하여 지역 산업의 발전을 도모하고, 교육을 통해 역량 있는 지역인재 양성을 목표로 삼고 있다”며 “이번 행사를 시작으로 관계기관과의 지속적인 협력, 지역과의 연계 사업 도출 등 좋은 협력관계를 유지하도록 적극적으로 지원하겠다”라고 말했다.

전정환 기술경영학과장은 “산·학·연·관 상생협력 네트워크를 구축함으로써 미래사업을 발굴하고 지역 혁신성장을 넘어 부·울·경 메가시티의 혁신성장을 촉진할 것”이라며 “2월 15일에는 부산·울산 혁신도시 사례 발표를 통해 경남혁신도시 발전방안에 대한 논의를 계속해 나가는 등 실질적인 네트워킹 활동을 꾸준히 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 ‘혁신네트워크 연구회’는 경남혁신도시를 중심으로 한 산·학·연·관 네트워크 회의체로, 지역의 주요 공공기관과 지역 선도 기업들이 지역혁신 생태계 협의체인 ‘경남 혁신융합 포럼’을 구축하기 위해 구성됐다.

