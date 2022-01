맘편히 다녀오세요! … 경남 교육행정기관·학교 주차장 설연휴 ‘공짜’ 개방

경남교육청 홈페이지서 이용 확인

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 설 연휴를 맞아 경남 도내 교육행정기관과 학교 주차장이 도민과 귀성객에게 무료 개방된다.

경남교육청은 1월 29일부터 2월 2일까지 5일간 공사 등으로 참여가 어려운 일부 학교와 기관을 제외한 도내 교육행정기관과 공·사립 학교의 608개 주차장을 제공한다.

화장실 등 실내시설 사용은 제한되며 대상 학교 여부와 학교별 주차장 개방 시간은 경남교육청 누리집 내 공지 게시판에서 확인할 수 있다.

경남교육청은 코로나19 확산 방지를 위해 반드시 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수해 주차장을 이용해 달라고 당부했다.

황둘숙 재정과장은 “코로나19 특별 방역대책 시행으로 귀성객이 적을 것으로 예상되나 명절 주차난 해소를 위해 주차장을 개방하게 됐다”며 “연휴 후 학생의 교육활동에 지장이 없도록 시설물을 훼손하지 말고 깨끗하게 사용하길 바란다”라고 말했다.

