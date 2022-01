롯데하이마트, 온라인쇼핑몰 ‘깜짝 세일’…“대형가전 최대 17% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 19일 온라인쇼핑몰에서 설을 앞두고 가전을 구매하려는 소비자를 위해 ‘깜짝 세일’을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 다양한 상품을 특별한 혜택가에 만나볼 수 있다. TV·에어컨·냉장고 등은 제품에 따라 최대 17% 저렴하게 판매한다. 식기세척기·전기레인지 등 주방·생활가전은 최대 40% 이상 할인된 가격에 판매하며, 행사카드로 결제하면 결제 금액의 최대 12%를 최대 30만원까지 청구할인해준다.

모바일 애플리케이션(앱)에서는 행사 품목을 2개 이상 동시에 구매하면 엘포인트 최대 100만점을 적립해준다. 엘페이(L.pay)로 1만원 이상 간편 결제 시 엘포인트를 결제 금액의 5%를 최대 5000점까지 제공한다.

롯데하이마트 관계자는 “설 명절을 앞두고 선물로 마음을 전하려는 고객을 위해 깜짝세일 이벤트를 기획했다”며 “사랑하는 가족과 지인에게 가전제품 선물을 고민하는 고객들이 합리적인 가격에 제품을 마련하며 기분 좋은 한해의 시작이 되시길 바란다”고 말했다.

