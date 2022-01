[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 하림이 20일 오전 11시 10분부터 오후 1시까지 네이버 쇼핑라이브 채널에서 설맞이 특집 방송을 진행한다고 19일 밝혔다.

IFF 한판 닭불고기(300g) 고추장맛, 간장맛은 4봉을 69% 할인 판매한다. IFF 한판 닭불고기는 개별 급속 동결한 닭고기에 특제 양념을 넣었다. 매콤한 양념 닭갈비(700g) 2봉과 버팔로 치킨 봉 스파이시(500g)도 각각 50%, 40% 할인 판매한다.

하림은 본방사수 구매 고객에게 선물을 증정하는 이벤트도 마련했다. 라이브 방송 도중 댓글로 구매인증을 남긴 고객 3명, 쇼호스트와 적극적으로 소통한 2명을 선정해 그릴드 바베큐 윙 2봉을 증정한다.

