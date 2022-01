해성옵틱스, 지오소프트 20% 인수…"지분율 50% 이상 확보 계획"

[아시아경제 유현석 기자] 해성옵틱스 해성옵틱스 076610 | 코스닥 증권정보 현재가 940 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 264,556 전일가 940 2022.01.19 09:31 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제해성옵틱스, 지오소프트 지분 10% 인수…모빌리티·메타버스 사업 진출‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 모빌리티 및 메타버스 사업에 본격 나선다.

해성옵틱스는 지리정보(GIS)?위치기반(LBS) 기반 솔루션 전문기업 지오소프트의 지분 20%를 추가 인수했다고 19일 밝혔다.

해성옵틱스는 지난해 12월 지오소프트의 지분 10%를 인수했다. 회사는 금번에 구주 20%를 인수하고 추가로 유상증자를 진행할 계획이다. 지분율을 50% 이상 확보함으로써 지오소프트를 연결대상 자회사로 편입할 예정이다.

지오소프트는 GIS·LBS 자체 솔루션을 보유한 기업이다. 국내 지도 데이터 및 도로망 데이터를 보유하고 있으며 이를 바탕으로 다양한 위치기반 정보서비스를 제공할 수 있는 원천기술을 가지고 있다. 현재는 실외 전자지도와 실내 공간정보를 통합하여 자율주행 시대에 꼭 필요한 실내와 실외 공간이 하나로 연결된 통합 맵을 구축 중에 있다. 이를 바탕으로 실제 세계와 동일한 공간을 실현하는 디지털트윈(Digital Twin)플랫폼을 개발 중이다.

해성옵틱스는 금번 추가 지분 인수를 통해 전기선박 관제, 충전 플랫폼 구축사업에 속도를 낼 계획이다. 회사는 최근 신설한 GIS, LBS 사업부문을 통해 MaaS(Mobility as a Service) 기반의 차량관제시스템을 개발 중이다. 그 동안 축적한 카메라 모듈 기술과 GIS/LBS 기반 기술을 융합하여 육상, 해상, 항공, 철도 등을 아우르는 모빌리티 통합 관제 서비스를 시행할 예정이다.

또 3차원 LiDAR 기술을 활용해 실내 공간 맵을 자동으로 생성하고, GPS로부터 수신이 불가능한 실내에서의 위치 정보를 측정하는 실내 측위 시스템(IPS)을 개발하여 실내와 실외 공간이 통합된 통합 디지털 맵 기반의 서비스를 제공할 예정이다. 향후 이를 기반으로 디지털 트윈과 XR 기술이 결합된 메타버스 시장에 진출한다는 계획이다.

해성옵틱스 관계자는 “이번 지오소프트 구주 추가 인수를 통해 GIS와 LBS 사업 영역을 확대하는데 더욱 박차를 가할 것”이라며 “이번 지분율 확보는 미래의 핵심 성장사업으로 발전하고 있는 모빌리티 및 메타버스 산업에 본격 진출하는 발판이 될 것”이라고 말했다.?

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr