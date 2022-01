세븐일레븐, 무빙과 ‘전기 이륜차 충전 인프라 구축’ 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 이륜차 공유 플랫폼 무빙과 전기 이륜차 충전 인프라 구축 및 친환경 모빌리티 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약을 통해 ▲친환경 모빌리티를 위한 충전 인프라 구축 ▲전기 이륜차 공유배터리 충전 서비스 제공 ▲라이더 대상 마케팅 및 상생 캠페인 전개 등을 추진한다.

세븐일레븐은 오는 4월 강남·서초 등 주요 거점 점포에서 전기 이륜차 공유 배터리 충전시스템(BSS)를 우선 설치하고 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 소비자들은 전기 이륜차 주행 중 충전이 필요할 때 가까운 세븐일레븐을 방문해 공유 배터리를 교환하거나 충전할 수 있게 된다.

세븐일레븐 관계자는 “편의점이 일상 생활 속 플랫폼으로서 다양한 생활 밀착형 서비스를 선보이고 있다”며 “배달 시장이 급속도로 성장하면서 친환경 모빌리티에 대한 수요도 함께 늘어나고 있는 만큼 가까운 편의점에서도 전기 이륜차 배터리를 충전할 수 있도록 관련 인프라를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

