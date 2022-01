노브랜드 버거, ‘브랜드 콜라·사이다’ 출시 한 달 만에 100만개 판매

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 선보인 ‘브랜드 콜라’와 ‘브랜드 사이다’가 출시 한 달 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다.

19일 신세계푸드에 따르면 지난달 14일 출시한 노브랜드 버거의 ‘브랜드 콜라’와 ‘브랜드 사이다’가 전국 170여개 매장에서 일 평균 약 3만개씩 판매되며 한 달 만에 누적 판매량 100만개를 넘어섰다.

이 같은 판매량은 소비와 재미를 함께 추구하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 기존 탄산음료와 차별화 한 ‘브랜드 콜라’, ‘브랜드 사이다’만의 독특한 이름과 디자인이 호응을 얻은 덕분인 것으로 신세계푸드는 보고 있다. 또 노브랜드 버거 매장에서만 즐길 수 있다는 점이 남다른 경험을 중시하는 MZ세대의 특성과 잘 맞아 떨어진 것도 인기의 원인 중 하나로 꼽았다.

마케팅도 화제를 모았다. 신세계푸드가 ‘브랜드 콜라’와 ‘브랜드 사이다’를 출시하며 방송인 유병재와 래퍼 래원이함께 선보인 유튜브 영상은 공개된 지 1주일 만에 조회 수 100만뷰를 넘었다. 또한 인스타그램, 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)에서도 ‘브랜드 콜라’와 ‘브랜드 사이다’을 즐기며 올린 인증샷과 리뷰가 매주 100건 이상 업로드 되며 점차 입소문이 확산되고 있다.

신세계푸드는 ‘브랜드 콜라’와 ‘브랜드 사이다’의 감각적인 디자인 요소를 활용한 굿즈를 개발하고 추가 디지털 마케팅 활동을 준비에 들어갔다. 또한 기존 제품의 디자인 요소를 확장한 신규 디자인 개발도 검토 중이다.

신세계푸드 관계자는 “브랜드 콜라와 브랜드 사이다를 통해 노브랜드 버거에서만 경험할 수 있는 독자적인 브랜드 경험을 제공하는데 집중하고 있다”며 “최근 가치, 재미, 경험 등의 의미를 더한 소비 트렌드가 확산되고 있는 만큼 소비자들과 공감할 수 있는 다양한 식품 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다” 라고 말했다.

